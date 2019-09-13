Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Avcılar’da eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik’in davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın geçmişte yargılandığı ve beraat ettiği bir cinsel istismar dosyasına ilişkin maktulün bilgi sahibi olduğunu ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşündüklerini aktardı.

Avcılar’da bir okulda müdür yardımcısı olan eşi Ayşegül Çelik’i (39) ve onun annesi Fehime Küçük’ü (58) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik’in (41) davasının görülmesine devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik ile taraf avukatları hazır bulundu.

Ölürken ‘çocuklarım’ diye sayıklamış

Duruşmada tanık olarak dinlenen Polat E., olay günü Ayşegül Çelik’in odasındaki klimanın bozuk olduğunu bu nedenle klimacı çağrıldığını söyledi. Tamircinin gelmesinin ardından maktulün kendisine gürültüde çalışamadığını söylediğini aktaran tanık, Ayşegül Çelik’in ayrıca çocuğunun doğum günü olduğunu söyleyerek işten erken çıkmak istediğini beyan etti. Tanık Polat E. “Ayşegül Çelik’e izin verildikten yaklaşık 1 saat kadar sonra klimacı tekrar okula gelmiş. Ayşegül hanımı kaçırıyorlar diye güvenliğe söylemiş. Bizim aklımıza tinerci gibi bir şey geldi. Kendisi ailevi sorunlarını hiç anlatmazdı. Sadece boşanma davası açtığını biliyorum. Olay yerine gittiğimizde yerde kan vardı. Ayşegül Hanım ‘çocuklarım’ diye sayıklıyordu” şeklinde konuştu.

“Ablamı da mı vurmuş?”

Tanık Polat E., Ayşegül Çelik’in ailesine haber vermek için evine gittiğinde ise maktulün kız kardeşinin kapıda ağladığını söyledi. Tanık, “Ayşegül Hanım’ın kardeşine neden ağlıyorsun? Bir şeyi yok hastaneye kaldırıldı’ dediğimde kardeşi ‘ablamı da mı vurmuş’ diyerek iyice ağlamaya başladı” şeklinde beyanda bulundu. Tanık, Ayşegül Çelik’in annesinin de öldürüldüğünü orada öğrendiğini söyledi.

“Sanığın tasarlayarak hareket ettiği kanaatindeyiz”

Duruşmada konuşan müşteki avukatı Handan Satılmışoğlu, dosyanın basit bir cinayet dosyası olmadığını söyleyerek olaya 3. kişilerin de dahil olduğunu düşündüklerini aktardı. Handan Satılmışoğlu dosya kapsamında alınan HTS kayıtlarında Ö.T. isimli bir şahsın adının geçtiğini aktararak, bu kişinin sanığın Tekirdağ’da görülen cinsel istismar davasında mağdurun annesi olduğunu ifade etti. Müşteki avukatı Satılmışoğlu, cinsel istismar davasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen sanığın mağdurun annesi Ö.T. ile HTS kayıtları olduğunu da vurguladı.

Handan Satılmışoğlu “Maktulün cinsel istismar dosyasına ilişkin bir takım bilgilere sahip olduğu, sanığın bu bilgilerin önüne geçmek amacıyla tasarlayarak öldürme eylemini gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Ayrıca sanığın ‘Devleti İslamiye’ye ait ölüm videoları izlediği ve ölüme yönelik tasarlayarak hareket ettiği kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

Mahkeme müşteki avukatının dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Öte yandan sanık Mehmet Reşit Çelik’in Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan beraat ettiği, aynı dosya kapsamında yargılandığı ‘kasten basit tıbbi müdahale ile yaralama’ suçundan ise 3 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldığı öğrenildi.