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Yerel Eşini sokak ortasında öldürdü!
Yerel

Eşini sokak ortasında öldürdü!

Gaziosmanpaşa'daki korkunç olayda Sergen Arslan (26), 2 çocuk annesi olan eşi Demet Arslan'ı (23) sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Sergen Arslan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları yaşadığı şoku anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 10:02:00 - 2022-04-19 10:05:39
Eşini sokak ortasında öldürdü!

Gaziosmanpaşa'da yaşanan korkunç cinayette Sergen Arslan, sokak ortasında tartıştığı iki çocuk annesi Demet Arslan'ı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Sergen Arslan henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Demet Arslan'a sokak ortasında silahla ateş etti. 2 çocuk annesi Demet Arslan kanlar içinde yere yığılırken, Sergen Arslan aynı silahla intihar girişinde bulundu.

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ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet Arslan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Sergen Arslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Sergen Arslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis, olayın yaşandığı sokakta bir süre inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarından sonra Demet Arslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa'da korkunç gece! Eşini sokak ortasında öldürdü! Sonra da...

"YERDE BİR KADIN BİR ERKEK YATIYORDU"

Olayın olduğu sokakta yaşayan Asiye Birdal, "Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar" dedi. (DHA)

 

Korkunç cinayet! Arkadaşını çekiçle öldürdü!
Korkunç cinayet! Arkadaşını çekiçle öldürdü!

Yerel

Korkunç cinayet! Arkadaşını çekiçle öldürdü!

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