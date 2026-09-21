Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay Payas'ta tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yenişehir Mahallesi'ndeki evde dün tartıştığı eşi Emine Çil’i (47) pompalı tüfekle öldüren Kadir Çil’in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eşi Kadir Çil tarafından pompalı tüfekle vurulan Emine Çil, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.