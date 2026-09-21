  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve Batı’nın ambargolarını kutuplardan deliyor! Rusya nükleer buzkıran ile ticaret yolu açıyor AK Parti mi, CHP ve YP’mi? Fondaş İsmail Saymaz’dan adalar tahmini Kaçak elektrikle mücadelede dijital dönem! Yapay zeka tespit etti, dron yakaladı! Kişisel veri hırsızlarına operasyon: Trafik kazası örgütü çökertildi Jet Fadıl’dan alınan paralar şimdi paylaşılamıyor! Kadir İnanır parasını, emekçiler havasını aldı Hani mahkeme kararını tanımıyordun Özgür? Dün butlan karşıtı bugün işbirlikçi Hastane otoparkında çıkanlara bakın! Panelvan değil zehir deposu Dahi Türk fizikçi 175 yıllık gizeme ışık tuttu! Furkan Öztürk dünyayı heyecanlandıran keşfi anlattı Bakan Gürlek duyurdu: Usulsüz vatandaşlık soruşturması! 72 gözaltı, 30 şirkete kayyım Almanya’ya hemşire olarak gittiler! Hayalleri kursaklarında kaldı
Gündem Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi!
Gündem

Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi!

Hatay Payas'ta tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki evde dün tartıştığı eşi Emine Çil’i (47) pompalı tüfekle öldüren Kadir Çil’in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eşi Kadir Çil tarafından pompalı tüfekle vurulan Emine Çil, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.

Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm
Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

Yaşam

Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

1960 Moda cinayetinin kan donduran gerçeği: Yargı zulmü 95 gün sonra çöktü
1960 Moda cinayetinin kan donduran gerçeği: Yargı zulmü 95 gün sonra çöktü

Yaşam

1960 Moda cinayetinin kan donduran gerçeği: Yargı zulmü 95 gün sonra çöktü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23