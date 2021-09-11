Eşini, örtüsü sebebi ile duruşmadan atan hakimden Erdoğan kurtarmıştı! Kamalak'tan 'Sabih Kanadoğlu' çıkışı

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, başörtüsü sebebiyle eşinin mahkeme salonlarına almayan hakimlere soruşturma başlatan ve başörtüsüyle duruşma salonlarına girebilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek bir tarafa dursun, siyasi hırsıyla hedef almaya devam ediyor.

TV5'te Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Kulis Ankara programına konuk olan ve siyasi hırsı sebebiyle 'Erdoğan düşmanlığı' yapan Kamalak, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı iddia eden Kamalak, "Eğer gerçekten seçimler 2023'te, vaktinde yapılacak olursa Tayyip Bey anayasaya göre aday olamaz. Meclis erken seçime karar verirse o zaman Sayın Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olabilir. Başka yolu yok" dedi.

Sabih Kanadoğlu çıkışı: Tayyip Bey aday olamaz

AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için devreye giren Sabih Kanadoğlu'nun görevini üstlenerek '367 garabeti'ne benzer bir çıkış yapan Kamalak, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olma ihtimalini hukuki çerçevede şu sözlerle değerlendirdi:

"Eğer gerçekten seçimler 2023'te vaktinde yapılacak olursa Tayyip Bey aday olamaz anayasaya göre. Şüphesiz. Çünkü Anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrası gayet açık: Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bunun bir istisnası var o da 116.Maddenin 3.Fıkrası... Orada da deniyor ki; Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Eğer 2023'e kalmadan, vaktinden önce Meclis erken seçime karar verirse o zaman, Anayasanın 116. Maddenin 3. Fıkrasına göre, Sayın Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olabilir. Başka yolu yok."

Mustafa Yılmaz'ın "Sayın Cumhurbaşkanı çok kararlı ve ısrarlı bir şekilde seçim 2023'te, tam da vaktinde olacak diyor. Maddeyi farklı mı yorumluyorlar?" sorusuna, "Farklı yorumladıklarını sanmıyorum" diyen Kamalak, "Eğer Yüksek Seçim Kurulu'ndan, hani Belediye Başkanlık seçimlerinde olduğu gibi çok afedersin, allem kallem biçiminde bir söz alındıysa onu bilmem ama Anayasa gayet açık" dedi.

"Cumhurbaşkanı açısından kırmızı çizgi Başkanlık Sistemi"

Kamalak, "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız anayasayla ilgili olarak iki ön şart koyuyor. Bir, 'Anayasanın değiştirilemez maddelerine dokunulamayacaktır, kırmızı çizgimiz.' Kabul, sonra? 'Başkanlık Sistemi de kırmızı çizgimiz,' diyor. Aslında kırmızı çizgi olan Sayın Cumhurbaşkanı açısından burada kanaatimce, Başkanlık Sistemi'dir. Anayasanın ilk 3 maddesinde teminat altına alınmış olan, değiştirilmesi dahi yasaklanmış bulunan maddelerle kimsenin ilgilendiği yok aslında. Asıl itibariyle burada en şart, Başkanlık Sistemi'dir. Ona dokunulmayacak" ifadelerini kullandı.

YARSAV üyesi hakimler eşini duruşma salonlarına almıyordu, Erdoğan gerekeni yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın eşi Zübeyde Kamalak, laikçi YARSAV üyesi hakim Mustafa Karadağ tarafından mahkemeye alınmamıştı. O dönemi Yeni Akit Gazetesi, süreci takip ederek haberleriyle Kamalak ailesine destek olmuş, o dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu süreçte başörtülü avukatların mahkeme salonlarına alınmasını sağlamıştı. HSYK tarafından ise yasakçı zihniyetin temsilcisi hakim Karadağ'a kınama cezası verilmişti.