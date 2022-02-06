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Gündem Eşini kaybeden Ece Erken, imamla konuşup o kararı almış
Gündem

Eşini kaybeden Ece Erken, imamla konuşup o kararı almış

Ece Erken, geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için camide mevlit okuttuktan sonra görüntülendi. Ayakta durmakta güçlük çeken Erken, imamla yaptığı konuşmayı aktarıp "Hoca, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 13:41:00 -
Eşini kaybeden Ece Erken, imamla konuşup o kararı almış

Sunucu Ece Erken'in avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümü sonrası yıkılan Ece Erken'in ilaçlarla ayakta durduğu söyleniyordu. Erken'ın arkadaşı Seren Serengil, ünlü sunucunun ilaçları çok aldığını, gizlice içtiğini söylemişti.

Serengil açıklamasında "Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor" diyerek korkutmuştu.

Eşinin tesbihini elinden bırakmadı

Seren Serengil'in bu açıklamasının ardından Ece Erken eşi için camide mevlit okuttuktan sonra görüntülendi. Ayakta durmakta güçlük çeken Erken eşinin tesbihini elinden bırakmadı. Duaya da yine eşinin montunu giyerek geldi. Ece Erken cami çıkışında kısa bir açıklama yaptı ve "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.

 

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