Eşini katleden caniye linç girişimi!
İstanbul Ataşehir'deki bir parkta eşini bıçaklayarak öldüren S.K., adliye çıkışında vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
Ataşehir Örnek Mahallesi İsmet İnönü Parkı’nda eşi T.K’yi bıçakla yaralarak öldüren zanlı S.K., adliye çıkışında linç edilmek istendi.
Öfkeli kalabalık güçlükle önlendi!
Yaşamını yitiren T.K.’nın anlaşmazlık yaşadığı eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı ve kardeşinin evinde kaldığı öğrenilirken, polis tarafından yakalanan S.K.'ya adliye çıkışında bekleyen öfkeli vatandaşlar tarafından linç girişiminde bulunuldu.
Emniyet güçleri S.K.'yı kalabalığın elinden güçlükle kurtararak araca bindirdi.