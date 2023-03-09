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Dünya Eşini feribottan denize attı! Korku dolu anlar anbean kamerada
Dünya

Eşini feribottan denize attı! Korku dolu anlar anbean kamerada

Endonezya’da seyir halindeki feribotta bir şahıs, eşini kucağına alarak korkuluklardan denize attı. Kadın diğer yolcular tarafından kurtarılırken korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 16:23:00 - 2023-03-09 16:26:02

Endonezya’da seyir halindeki feribotta bir şahıs, eşini kucağına alarak korkuluklardan denize attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, korkuluklara tutunmayı başaran kadın, yolcular tarafından kurtarıldı.

Endonezya'da Java ve Sumatra adalarının arasındaki Sundra Boğazı'nda seyir halindeki bir feribotta korku dolu anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, feribottaki bir kadın güvertedeki koltuğa oturmak için çantasını çıkarırken, bu sırada arkasından gelen eşi kadını birden kucağına alıp korkulukların üzerinden denize attı.

Diğer yolcular kadını kurtardı

Olayı gören diğer yolcular hemen kadının yardımına koştu. Kadın korkuluğa tutunarak suya düşmekten kurtulurken, diğer yolcular tarafından çekilerek güverteye çıkarıldı.

Olayın ardından polisten yapılan açıklamada, adamın psikiyatrik tedavi gördüğü belirtildi.
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