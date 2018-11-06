0553 313 94 23
impression

Eşini balyozla öldüren adamdan kan donduran ifade!

Çorum'da 40 yıllık eşini balyozla öldüren Ali Bicil'in yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. Şüpheli adamın verdiği ifade kan dondurdu.

06 Kasım 2018 Salı 18:31
Eşini balyozla öldüren adamdan kan donduran ifade!

Çorum'da 40 yıllık eşi Hanife Bicili (64) başına balyozla vurarak öldüren Ali Bicil (64), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında "Devamlı kendisi 'Burnuma kan kokusu geliyor' diye sözler söylüyordu, kendisi günlük 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunurdu" dedi.

Olay, geçen Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocukları olan Ali Bicil ve eşi Hanife Bicil arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Bicil eşini, balyozla başına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Ali Bicil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şüpheli hakında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kan donduran ifade

2'nci kez hakim karşısına çıkan Ali Bicil, ilk duruşmadaki ifadesini tekrarlayarak, "Olay günü sabah namazına kalktım. Eşim de kalktı. Ben bahçeyi temizlemek için dışarıya çıktım eşim de dışarıda nane ekiyordu. Belirli bir süre çalıştıktan sonra 'Hanım yemeği hazırla da yiyelim' diye söyledim bana ağıza alınmayacak hakaretler ve küfürlerde bulundu. Sonra o içeriye girdi. Ben de arkasından girdim. Yatağa yatmıştı, içeride de buna benzer küfürleri etti. Sinirlendim elime balyoz geçti, sonrasını hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmişim. Kendisinin psikolojik sorunları vardı. Devamlı kendisi 'Burnuma kan kokusu geliyor' diye sözlerde bulunurdu, kendisi günlük 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunurdu. Şikayet etmekten korkuyordum böyle bir şey yapsam beni orada linç ederdi. İlk ifademde olayın etkisiyle pişman olmadığımı söylemiştim ancak şimdi pişmanım" dedi. Mahkeme duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:31
  1. Çorum
  2. cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Adil Nafaka yasası seçimden sonraya erteledi' iddiasına nafaka mağdurlarından tepki!
    1. 'Adil Nafaka yasası seçimden sonraya..
    2. Cumhuriyet savcısının aracına kurşun..
    3. Koray Şener'i arkadaşları unutmadı
    4. Bütün hastalıkları önlemenin yolu...
    5. Doğallıktan gelen güzellik: Probiyotik
    6. Doğal ev yapımı bebek mendili
    7. Vali İzzettin Küçük, Bursalılara..
    8. Ana olmak bambaşka...
    9. Kahramanmaraş'ta 52 Afgan kaçak..
    10. Kemik erimesine karşı illa yoğurt
    11. ABD Karayılan'ın başına 5 milyon dolar..
    12. Veresiye yakıt vermedi diye bıçakladılar
    13. Eşini balyozla öldüren adamdan kan..
    14. Antalya'da kaçak silah operasyonu
    15. Bilgisayar felci beyinde tedavi için..
    16. İran'dan ABD'ye yaptırım resti: Daha..
    17. Başkasının yerine sınava girmeye..
    18. D-100 Karayolu'nda makas atan sürücü..
    19. Yavru kediye bunu yaptılar!
    20. İspanya Dışişleri Bakanı Borrell'den..
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi