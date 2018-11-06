Eşini balyozla öldüren adamdan kan donduran ifade!

Çorum'da 40 yıllık eşi Hanife Bicili (64) başına balyozla vurarak öldüren Ali Bicil (64), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında "Devamlı kendisi 'Burnuma kan kokusu geliyor' diye sözler söylüyordu, kendisi günlük 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunurdu" dedi.

Olay, geçen Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocukları olan Ali Bicil ve eşi Hanife Bicil arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Bicil eşini, balyozla başına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Ali Bicil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şüpheli hakında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kan donduran ifade

2'nci kez hakim karşısına çıkan Ali Bicil, ilk duruşmadaki ifadesini tekrarlayarak, "Olay günü sabah namazına kalktım. Eşim de kalktı. Ben bahçeyi temizlemek için dışarıya çıktım eşim de dışarıda nane ekiyordu. Belirli bir süre çalıştıktan sonra 'Hanım yemeği hazırla da yiyelim' diye söyledim bana ağıza alınmayacak hakaretler ve küfürlerde bulundu. Sonra o içeriye girdi. Ben de arkasından girdim. Yatağa yatmıştı, içeride de buna benzer küfürleri etti. Sinirlendim elime balyoz geçti, sonrasını hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmişim. Kendisinin psikolojik sorunları vardı. Devamlı kendisi 'Burnuma kan kokusu geliyor' diye sözlerde bulunurdu, kendisi günlük 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunurdu. Şikayet etmekten korkuyordum böyle bir şey yapsam beni orada linç ederdi. İlk ifademde olayın etkisiyle pişman olmadığımı söylemiştim ancak şimdi pişmanım" dedi. Mahkeme duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.