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Siyaset Esin Kara, Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi
Siyaset

Esin Kara, Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, küfürbaz İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Kara yaptığı açıklamada "Özde milliyetçi olan bunu yapmazdı. O şehit ailesini, başının tacı yapardı ama ektiklerini biçmektedirler" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 17:38:00 -
Esin Kara, Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Bazı programları dolayısıyla Kars'ta bulunan Kara, muhtarlarla toplantı yaptı, partinin ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Milletvekili Kara, bir otelin açılışının ardından yaptığı konuşmada, dün Bingöl'de yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

MHP'nin şehitlere ve ailelerine en büyük hassasiyeti gösterdiğini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Dün Lütfü Türkkan'ın yapmış olduğu hakaret ve küfürler şehit ailesi için yapılabilecek en ağır hakaretlerdi. Biz o yüzden İYİ Parti'yi tamamen kınıyoruz. Özde milliyetçi olan bunu yapmazdı. O şehit ailesini başının tacı yapardı ama ektiklerini biçmektedirler. Çünkü sözde milliyetçi olmalarının gereği olarak Selahattin Demirtaş'ı kahvaltıya beklemeleri, Demirtaş'a özgürlük beklemeleri ya da Kürdistan denildiği zaman seslerini çıkaramamaları onların özde milliyetçilikleriyle tamamen çelişmektedir. Özlerinde milliyetçi olsalardı zaten böyle bir olay yaşanmazdı. Şehit annesi ve babası bizim başımızın tacıdır."

Kara, Türk milletinin siyaseti çok iyi takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk milleti, siyasetin içerisinde kimin gerçekten milliyetçi olduklarını görmektedir. Kimin HDP ile birlikte iş tuttuğunu, kimin kiminle ortak olduğunu da görmektedir. 'Biz sözde şunu yapacağız, yok Kandil'i yıkacağız' sözleri sözde milliyetçilik tavırları. Gerçek olarak hareketlerinde de bunu görmemiz gerekiyor ama zillet ittifakı içerisinde biz bu hareketleri hiçbir zaman görmedik. Sağlam adımlar hiçbir zaman atılmadı. O yüzden biri şehit cenazesinde olaylar yaşanır 'beni linç etmeye kalktı' der, diğeri gider şehit annesine çok kötü küfür eder. O yüzden kimin gerçekten şehit ailelerinin yanında, kimin de terörün safında olduğunu Türk milleti gayet iyi bilmektedir. Göstermelik laflara bu milletin karnı toktur."

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