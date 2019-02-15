Eşi, “yanına gidemiyorum” diye ağlayan Can Dündar’ın keyfi yerinde!..
Vatan haini Can Dündar'ın eşi “Eşimin yanına gidemiyorum, borçlarımı ödemeye çalışıyorum” diyerek duygu sömürüsü yaparken, Almanya'ya firar eden Dündar, yurt dışında sefasını sürüyor.15 Şubat 2019 Cuma 10:21
yeniakit.com.tr Vatan haini Can Dündar, casusluğu ortaya çıktıktan sonra Almanya’ya kaçtı. Eşini Türkiye’de bırakan Dündar, yurt dışında sefasını sürüyor.
Eşi borç ödeme derdinde
Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar, İstanbul’dan ev almak için çektikleri kredinin borcunu ödemeye çalıştığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde bir video çekeren yaşadıklarını anlatan Dilek Dündar, kredi borcunu ödemek için yazlıklarını satmak istediğini, satamayınca da evlerine haciz geldiğini belirtti.
“Kocamın yanına gidemiyorum”
Yurt dışına kaçan Can Dündar’ın yanına gitmek istediğini ifade eden Dilek Dündar, “Pasaportuma en konuldu, oğlumla, eşimle buluşmam engelleniyor” dedi.
Can’ın keyfi yerinde
Dilek Dündar borç ödemeye çalıştığı ve eşini görmek istediği bu günlerde, Can Dündar’dan gelen fotoğraflar, karısının yaşadıklarını umursamadığını gözler önüne seriyor. Zira Dündar’ın keyfi yurt dışında yerinde!..
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