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Eşi, “yanına gidemiyorum” diye ağlayan Can Dündar’ın keyfi yerinde!..

Vatan haini Can Dündar'ın eşi “Eşimin yanına gidemiyorum, borçlarımı ödemeye çalışıyorum” diyerek duygu sömürüsü yaparken, Almanya'ya firar eden Dündar, yurt dışında sefasını sürüyor.

15 Şubat 2019 Cuma 10:21
Eşi, “yanına gidemiyorum” diye ağlayan Can Dündar’ın keyfi yerinde!..

 yeniakit.com.tr  Vatan haini Can Dündar, casusluğu ortaya çıktıktan sonra Almanya’ya kaçtı. Eşini Türkiye’de bırakan Dündar, yurt dışında sefasını sürüyor.

Eşi borç ödeme derdinde

Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar, İstanbul’dan ev almak için çektikleri kredinin borcunu ödemeye çalıştığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde bir video çekeren yaşadıklarını anlatan Dilek Dündar, kredi borcunu ödemek için yazlıklarını satmak istediğini, satamayınca da evlerine haciz geldiğini belirtti.

“Kocamın yanına gidemiyorum”

Yurt dışına kaçan Can Dündar’ın yanına gitmek istediğini ifade eden Dilek Dündar, “Pasaportuma en konuldu, oğlumla, eşimle buluşmam engelleniyor” dedi.

Can’ın keyfi yerinde

Dilek Dündar borç ödemeye çalıştığı ve eşini görmek istediği bu günlerde, Can Dündar’dan gelen fotoğraflar, karısının yaşadıklarını umursamadığını gözler önüne seriyor. Zira Dündar’ın keyfi yurt dışında yerinde!..

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:21
  1. İstanbul
  2. Can Dündar
  3. dilek dündar

YORUM YAZ

  • Perv ineverPerv inever17 dk önce
    O ite söyleyin O sizin yanınıza gelsin, siz gidemiyorum diye üzülmeyin....
  • misafirmisafir35 dk önce
    Bu parya bir zamanlar chp nin dartanyanıydı,
  • Zenci Musa Zenci Musa 50 dk önce
    Bırak bu gariban ayaklarına yatmayı. Hiç kimse yemiyor.. Kocana tasmasını elinde tuttuğu gizli servisler mangırı verir.. Oda sana bir şekilde yollar.Belkide yolluyordur. Hain kocanın son kullanım tarihi bitmediği sürece, tasa etme sen...
  • misafirmisafir1 sa önce
    Can Dündar sucluysa cezasini ceksin(cani cehenneme!) ama kadinin günahi ne?! Hani sucun $ahsiligi ?
  • AMİN MİLYARLARCA AMİN AMİN MİLYARLARCA AMİN 1 sa önce
    UTANANMAZ ARLANMAZ AYDIN ÇAĞDAŞ BATICILAR DİKTATÖRÜN ÜLKESİ DEDİĞİNİZÜLKEDE DEVLETİNİ SATANIN KARISI GAZETELERE ÇIKIP KONUŞUYO ABD 20BİN TIR SİLAH YOLUYO ONUNEDENYAZMIYONUZ SAHİBİNİZABDMİSOLCUSUNUZ GÜYA İNŞALLAH DİKTATÖRLERİN ÜLKELERİNE GÜLE GÜLE GİDESİNİZ İBRETLİKOLASINIZ HAKKIM KADAR AMİN SİZİ GÖRENLER DUYANLAR İBRETALIRLARDA YEDİĞİ KABA PİSLEMESLER ÜK KURUŞA MAKAMA MEVKİYE
  • emperyalist kapatması emperyalist kapatması 1 sa önce
    ya nasıl bir utanmazlık korkudan amerika bayrağıyla uyuyan vatan haini Coni Dündar.. keyf çatıyoralman sarayında
  • hülyahülya1 sa önce
    neden eşinin pasaportuna el koyarsınız ki?var mı bunun açıklaması?yok.

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