Eşi terk etti, 9 çocukla kalakaldı! Yardım bekliyor

Adana'da kocasının terk ettiği kadın, 9 çocuğuyla birlikte ortada kaldı. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kadar bile geliri olmayan 9 küçük çocuk annesi genç kadın, sosyal yardım da alamadığını belirterek yardım istedi.

17 yıl önce hayatlarını birleştiren 38 yaşındaki Abdurrezak ve 37 yaşındaki Meryem Yüksel çiftinin 1'i zihinsel engelli olmak üzere toplam 9 çocukları oldu. Ailesini fırıncılık yaparak geçindiren Abdurrezzak Yüksel’in 2 sene önce beyninde tümör çıktı.

'Ameliyat sonrası bunalıma girdi'

O zamana kadar geçimlerini sağlayabilen aile, kötü haberle yıkıldı. Önce işten çıkan Yüksel, ardından ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından psikolojik travma yaşayan genç adam, geçim sıkıntısı nedeniyle eşiyle sürekli tartışmaya başladı. Bu tartışmaların sonunda Abdurrezzak Yüksel iddiaya göre evi terk etti. Kirada oturan genç kadın ise 9 çocuğuyla ortada kaldı.

Hayırseverlerden yardım bekliyor

Eşinin evi misafirhane gibi kullandığını söyleyen Meryem Yüksel, içinde bulundukalrı zorluğu şu ifadelerle anlattı:

"Eşim eve 2-3 günde bir geliyor. Geldiğinde de evde kalmıyor. Ben ve 9 çocuğum perişan durumdayız. Hiçbir gelirimiz yok."

"Kocam ameliyattan önce benim üzerime market açtı ama onu da daha sonra başkasına devretti. Market halen benim üzerimde göründüğü için sosyal yardım da alamıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyorum"