  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Eşi terk etti, 9 çocukla kalakaldı! Yardım bekliyor
Yerel

Eşi terk etti, 9 çocukla kalakaldı! Yardım bekliyor

Eşinin psikolojik sorunlar yaşayıp evi terk ettiğini söyleyen çaresiz anne, çocuklarının perişan durumda olduğunu aktardı. Hiçbir geliri olmayan kadın, hayırseverlerden yardım istedi. 9 çocuğuyla birlikte perişan durumda olduğunu söyleyen kadın, çocuklarının karnını doyurmakta zorlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 12:47:00 -
Eşi terk etti, 9 çocukla kalakaldı! Yardım bekliyor

Adana'da kocasının terk ettiği kadın, 9 çocuğuyla birlikte ortada kaldı. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kadar bile geliri olmayan 9 küçük çocuk annesi genç kadın, sosyal yardım da alamadığını belirterek yardım istedi.

17 yıl önce hayatlarını birleştiren 38 yaşındaki Abdurrezak ve 37 yaşındaki Meryem Yüksel çiftinin 1'i zihinsel engelli olmak üzere toplam 9 çocukları oldu. Ailesini fırıncılık yaparak geçindiren Abdurrezzak Yüksel’in 2 sene önce beyninde tümör çıktı.

'Ameliyat sonrası bunalıma girdi'

O zamana kadar geçimlerini sağlayabilen aile, kötü haberle yıkıldı. Önce işten çıkan Yüksel, ardından ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından psikolojik travma yaşayan genç adam, geçim sıkıntısı nedeniyle eşiyle sürekli tartışmaya başladı. Bu tartışmaların sonunda Abdurrezzak Yüksel iddiaya göre evi terk etti. Kirada oturan genç kadın ise 9 çocuğuyla ortada kaldı.

Hayırseverlerden yardım bekliyor

Eşinin evi misafirhane gibi kullandığını söyleyen Meryem Yüksel, içinde bulundukalrı zorluğu şu ifadelerle anlattı:
"Eşim eve 2-3 günde bir geliyor. Geldiğinde de evde kalmıyor. Ben ve 9 çocuğum perişan durumdayız. Hiçbir gelirimiz yok."

"Kocam ameliyattan önce benim üzerime market açtı ama onu da daha sonra başkasına devretti. Market halen benim üzerimde göründüğü için sosyal yardım da alamıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyorum"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
Gündem

Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir

İzzetbegoviç'in yakın arkadaşı, mücadele ortağı Cemalettin Latiç, Sırpların yükselttiği gerilimin dozunun düşürülmemesi halinde 3. Dünya Sav..
10 kişi ve 3 kuruluşun mal varlıkları donduruldu
Gündem

10 kişi ve 3 kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'e maddi destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'dek..
Dünyaya ilan ettiler! ABD'ye F-35 şoku
Dünya

Dünyaya ilan ettiler! ABD'ye F-35 şoku

Rusya'nın geliştirdiği Su-75 Checkmate isimli uçağın maliyetinin F-35'ten 7 kat daha düşük olduğu açıklandı. Bu gelişmenin ABD'yi zora sokma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay