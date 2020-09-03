Eşi tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'da kocası tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1757 sokakta bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bahse konulu eve gelen polisler, bir kadını yerde baygın, 2 çocuğunu da başından yaralı vaziyette buldu.

Yapılan araştırmada kadın ve çocukların kadının eşi tarafından darbedildiği belirlendi. Kadın ve 2 çocuğu ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan kocayı bulmak için ekipler araştırma başlattı.