  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O ülkeden Türkiye'ye davet! Madenler için işbirliği teklifi CHP'yi sarsacak iddia! Genel Başkanlık için 2 isim Porto Riko Valisi duyurdu! ABD'nin saldıracağı yeni ülke için tarih verdi ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Papa'ya destek! "Bunu yaptığına sevindim" Katil Siyonistler katliam yaptı! Çok sayıda can kaybı var Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme! Mahkeme kararını açıkladı Fransa'da yerel seçim şüphesi! Soruşturma açıldı Rusya ilerlemeye devam ediyor! Barış zor görünüyor Yunanistan'da solun eski lideri Çipras yeni parti kurdu! Muhafazakar hükümete karşı "İttifak" kartını açtı! Devrik Esed'in katliam fabrikası deşifre oldu! Doğu Guta ve Hama'da Müslümanları zehirleyen kimyasal silahların kalıntıları ele geçirildi!
Dünya Esequibo bölgesinin ülkesine ait olduğunu söyledi Komşuya ultimatom
Dünya

Esequibo bölgesinin ülkesine ait olduğunu söyledi Komşuya ultimatom

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esequibo bölgesinin ülkesine ait olduğunu söyledi Komşuya ultimatom

Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Esequibo'nun Venezuela haritasına dahil edildiği bir rozeti ceketinde taşıyan mevkidaşı Venezuela Geçici Devlet Başkan Delcy Rodriguez'e tepki göstererek "Bu, bir komşunun dili değil. Bu, uluslararası hukukun dili değil. Bu, barışın dili değil." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Georgetown'da düzenlenen "Guyana'nın 60. Bağımsızlık Yıl Dönümü Kutlamaları"na katılan Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Esequibo bölgesinin tartışmaya kapalı olduğunu belirtti.

Ali, Venezuela ile sınırı belirleyen 1899 Tahkim Kararı'na işaret ederek, "Esequibo, Guyana'ya aittir. Hiçbir zaman Venezuelalı ya da İspanyol olmamıştır. Esequibo, Guyana toprağıdır ve öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.

Esequibo'nun Venezuela haritasına dahil edildiği bir rozeti ceketinde taşıyan mevkidaşı Venezuela Geçici Devlet Başkan Delcy Rodriguez'e tepki gösteren Ali, "Bu, bir komşunun dili değil. Bu, uluslararası hukukun dili değil. Bu, barışın dili değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ali, ülkesinin egemenlik mücadelesinin mahkemeler ve diplomasi yoluyla sürdürüleceğini belirterek, bunun "asla savaş yoluyla olmayacağını" vurguladı.

Guyana, Venezuela'nın 1899 Tahkim Kararı'nı geçersiz ilan ederek Esequibo üzerindeki iddiasını yeniden gündeme taşımasının ardından söz konusu kararın, uluslararası hukuk açısından geçerliliğinin tescil edilmesi amacıyla 2018'de Uluslararası Adalet Divanına başvuruda bulunmuştu.

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti. Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda "Esequibo" bölgesi veya "Guyana Esequiba" olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

7 yıl sonra.... ABD ile Venezuela arasında bir ilk
7 yıl sonra.... ABD ile Venezuela arasında bir ilk

Dünya

7 yıl sonra.... ABD ile Venezuela arasında bir ilk

Haydut ABD'den dünyayı tedirgin eden hırsızlık! Venezuela'dan bakın ne çaldı
Haydut ABD'den dünyayı tedirgin eden hırsızlık! Venezuela'dan bakın ne çaldı

Dünya

Haydut ABD'den dünyayı tedirgin eden hırsızlık! Venezuela'dan bakın ne çaldı

Trump yine bir şeyler deniyor! Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" yaptı
Trump yine bir şeyler deniyor! Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" yaptı

Dünya

Trump yine bir şeyler deniyor! Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" yaptı

Haydut Trump, Venezuela’yı kendi çiftliğine çevirdi! ABD askeri uçakları ülkede cirit atıyor
Haydut Trump, Venezuela’yı kendi çiftliğine çevirdi! ABD askeri uçakları ülkede cirit atıyor

Dünya

Haydut Trump, Venezuela’yı kendi çiftliğine çevirdi! ABD askeri uçakları ülkede cirit atıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23