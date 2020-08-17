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Aktüel

Esenyurt'ta yasal sınırı aştığı gerekçesiyle indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:56:44 -
Esenyurt'ta yasal sınırı aştığı gerekçesiyle indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bindiği minibüsten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen yolcu sayısını aştığı gerekçesiyle indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 TMF 44 plakalı minibüse binen 20 yaşındaki Y.B., belirlenen yolcu sayısının üstüne çıkıldığı gerekçesiyle sürücü R.Y. tarafından indirildi.

Duruma öfkelenen ve tartışmanın ardından minibüsten inen Y.B., aracın yolcu kapısını yumrukladı.

Kırılan camlar nedeniyle kolunda kesikler oluşan yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü R.Y.'nin emniyete giderek Y.B.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, YB.'nin minibüsten indikten sonra camı kırdığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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