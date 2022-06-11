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Yerel Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü
Yerel

Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü

Esenyurt'ta sabah saatlerinde mobilya ile halıların satışı ve imalatının yapıldığı dükkanda yangın çıktı. Olay yerine gelen dükkan sahibi göz yaşlarına boğulurken ayakta durmakta güçlük çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 09:36:00 -
Esenyurt'ta yanan dükkan küle döndü

Yangın, sabah 08.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir mobilya dükkanında çıktı. İmalat ve satışın yapıldığı dükkan kapalı haldeyken çıkan yangın tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle dükkan ve içerisindeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Dükkanın durumunu göre iş yeri sahibi ise göz yaşlarına tutamazken ayakta durmakta da güçlük çekti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşanan anları anlatan bir vatandaş, "Yangın ilerledi dükkan küle döndü. Neden olduğunu bilemiyoruz. Dükkan kapalıydı" dedi. Yangına şahit olan bir diğer vatandaş ise, " Dükkan kapalıydı itfaiye de erken geldi çabuk yetişti" diye konuştu.

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