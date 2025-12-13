Esenyurt’ta trafikte dehşet! Yaşlı adam motosikletli tarafından tekme tokat dövüldü
Esenyurt’ta trafikte çıkan tartışma şiddetle sonuçlandı. Motosikletli bir şahıs, tartıştığı yaşlı adamı yere düşürdükten sonra küfür ederek yumruklarla darbetti.
Aldığı darbelerle baygınlık geçiren yaşlı adamı kurtarmak isteyen vatandaşlar araya girmekte güçlük çekti.
Saldırgan motosikletli, çevredekilerin müdahalesine rağmen son anda yaşlı adamın kafasına tekme atarak olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar, trafikte artan şiddetin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
