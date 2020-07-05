  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 14:14:13 -
Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Muzaffer E'nin kullandığı 34 AR 0396 plakalı kamyonet ile Mert E. yönetimindeki 34 PFK 57 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 2 kadın yaralandı.

Bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı