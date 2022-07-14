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Yerel Esenyurt’ta temizleme çalışmaları sürüyor
Yerel

Esenyurt’ta temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul’da 10 Temmuz’da meydana gelen kuvvetli sağanak sebebiyle Haramidere’nin taşmasıyla Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın izlerinin silinmesi için çalışmalar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 16:45:00 -
Esenyurt’ta temizleme çalışmaları sürüyor

Mahallelerdeki bazı bodrum katlarda bulunan evlere dolan su birikintileri, tahliye edildi. Taşan Haramidere’nin çevresinde de ekiplerin temizlik çalışmaları sürdü.

Bağcılar’da su altında kalan araçlar kurtarılıyor

Öte yandan; Bağcılar’da Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi’nde bulunan şantiye alanı, 10 Temmuz’da kentte etkili olan sağanak nedeniyle su ile dolmuş, şantiyedeki 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kalmıştı. Şantiye alanındaki suyu tahliye eden firma çalışanları, çamura saplanan araçlarını kurtarmak için çalışma başlattı. Paletli iş makinelerince kurtarılan kamyonlar, çekici araçlarla tamircilere götürüldü.

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