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Aktüel

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 20:57:07 -
Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 34SE6832 plakalı aracıyla ilerleyen D.D, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Zabıta ekipleri, şoka giren kadın sürücüyü olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayı haber alan yaralı kişinin yakınları ise olay yerine gelerek kadın sürücüyü aradı. Sürücüyü bulamayınca aracına saldıran grup güçlükle engellendi.

Sürücü D.D, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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