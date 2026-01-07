  • İSTANBUL
Esenyurt'ta korkutan yangın!

İstanbul Esenyurt’ta bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Metrelerce yükselen dumanlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi 118. Sokak’ta yaşandı. Havalandırma malzemelerinin saklandığı depoda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Metrelerce yükselen duman çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti. Olayı anlatan Şenol Çebi, "Bir anda dumanlar yükselmeye başladı, depoda yangın çıktığını gördük. Kısa süre sonra itfaiyeler geldi ve yangına müdahale etti. Şu anda yangın kontrol altına alındı" dedi.

