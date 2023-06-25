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Yerel Esenyurt'ta korkutan yangın!
Yerel

Esenyurt'ta korkutan yangın!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 02:50:00 -
Esenyurt'ta korkutan yangın!

Esenyurt'ta 3 katlı iş merkezinin giriş katındaki depoda yangın çıktı. Yangın iş merkezindeki diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ayasofya Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş merkezinin giriş katındaki depoda meydana geldi. Ampullerin depolandığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın iş merkezindeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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