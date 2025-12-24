Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, 2021 yılından bu yana ülkede kutlanmaya başlanan Noel ve yılbaşı etkinliklerine ilişkin şok edici itiraflarda bulundu. Eskiden bu tür kutlamaların yasak olduğunu hatırlatan Selman, gelinen noktayı şu sözlerle savundu:

"Şimdi İslam dininin; şeyhlerin ve din alimlerinin benim kişisel tavsiyelerimle hazırladığı yeni ve güncellenmiş bir versiyonuna sahibiz. Artık yeni vizyonumuz uyarınca Hristiyan ve Yahudi dini bayramlarını kutlayabiliriz. Elimizde bu eğlencelere izin veren 'hazır' fetvalar var."

Hristiyan Dünyasına "Şirinlik", İslam Mirasına "Taviz"

Prens Selman'ın bu çıkışı, Batı dünyasında Müslümanların hala "terörist" ve "aşırı uç" olarak yaftalandığı bir dönemde gelmesi nedeniyle sert eleştirilere hedef oldu. Eleştiri oklarının merkezinde; Batı'nın İslamofobik tutumuna karşı durmak yerine, İslam’ın temel kaidelerini Batılı yaşam tarzına göre "esneten" ve Pagan bayramlarını dahi meşrulaştıran bir yönetim anlayışı yer alıyor. Kamuoyunda bu durum, "Hristiyan dünyasına yaranma çabası" olarak yorumlanıyor.

Alkolden Sonra "Pagan" Bayramları

Suudi Arabistan'da değişim sadece takvimle sınırlı değil. 1952'den bu yana süren alkol yasağının delinmesi ve Riyad’da gayrimüslim yabancılar için alkol satış mağazalarının açılmasının ardından, şimdi de Pagan ve Hristiyan bayramlarının "resmi fetvalarla" teşvik edilmesi dikkat çekiyor.

Niqaplı Reklamlar: Alkol izninin genişletilmesinin ardından, barların alkolsüz bira reklamlarında niqap (peçe) giymiş kadın figürlerini kullanması, kutsal değerlerin ticari ve sosyal dönüşüme alet edilmesi olarak nitelendiriliyor.

Alkol izninin genişletilmesinin ardından, barların alkolsüz bira reklamlarında niqap (peçe) giymiş kadın figürlerini kullanması, kutsal değerlerin ticari ve sosyal dönüşüme alet edilmesi olarak nitelendiriliyor. Maddi Kriterli Günah: Riyad’daki içki mağazalarından alışveriş yapabilmek için "aylık en az 50 bin riyal kazanç" şartı getirilmesi ise dini kuralların yerini sınıfsal ve ekonomik kriterlerin aldığını gösteriyor.

Riyad’daki içki mağazalarından alışveriş yapabilmek için "aylık en az 50 bin riyal kazanç" şartı getirilmesi ise dini kuralların yerini sınıfsal ve ekonomik kriterlerin aldığını gösteriyor.

"Hazır Fetvalar" Dönemi

Selman’ın "Elimizde hazır fetvalar var" ifadesi, Suudi Arabistan’daki dini otoritenin siyasi iradeye göre nasıl şekillendirildiğini de tescilledi. Uzmanlar, bin yıllık İslami geleneğin, bir prensin "kişisel tavsiyeleriyle" güncellenmesinin, bölgedeki dini muhafazakarlık ve toplumsal barış üzerinde öngörülemez sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.