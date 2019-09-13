Esenyurt’ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı. O sırada yoldan geçen 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak, yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Esenyurt’ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı.

Esenyurt’ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı. O sırada yoldan geçen 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak, yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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