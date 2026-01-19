  • İSTANBUL
Yerel Esenyurt'ta ilginç manzaralar: Yollar buz pistine döndü!
Yerel

Esenyurt'ta ilginç manzaralar: Yollar buz pistine döndü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler, önündeki araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da sabaha karşı şiddetlenen kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Esenyurt’ta bazı yollar karla kaplanınca kazalar da kaçınılmaz oldu. Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bazı sürücüler yolda kalırken kimisi de yoldan çıkarak kaza yaptı. Karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler önündeki araca çarparak durdu. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

