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Yerel Esenyurt'ta güpegündüz silahlı saldırı! Dükkanının önünde vurup kaçtılar
Yerel

Esenyurt'ta güpegündüz silahlı saldırı! Dükkanının önünde vurup kaçtılar

İstanbul Esenyurt’ta motosikletli silahlı saldırganlar, kuruyemiş dükkanının önünde duran sahibine kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 23:27:00 - 2022-06-10 23:30:53

Esenyurt’ta motosikletle gelen silahlı saldırganlar, kuruyemiş dükkanının önünde duran sahibine kurşun yağdırdı. Bacağından vurulan iş yeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki kuruyemiş dükkanının önünde duran iş yeri sahibi Kıyas Ö., kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli saldırganların silahlı saldırısına uğradı.

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Ekipler güvenlik önlemi aldı

Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, etrafa saçılan kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak emniyete götürdü. Polis kaçan şüpheli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

 

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