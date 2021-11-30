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Yerel Esenyurt'ta fırtına nedeniyle 3 işçi yaralandı
Yerel

Esenyurt'ta fırtına nedeniyle 3 işçi yaralandı

Esenyurt'ta bir yapı üzerinde çalışan 3 işçi, etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle savrularak düştü. İşçilerden ikisi park halindeki arabanın üzerine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 12:00:00 -
Esenyurt'ta fırtına nedeniyle 3 işçi yaralandı

İnönü Mahallesi'ndeki bir sitenin içinde çalışan 3 işçi, yalıtım malzemesi sermek için içine çöp konteyneri konulan iki katlı bir yapının çatısına çıktı.

İşçilerin çatıya sermeye çalıştıkları yalıtım malzemesi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle havalandı. Rüzgarın şiddetine karşı koyamayan işçiler, yalıtım malzemesiyle birlikte 10 metre savruldu.

İşçilerden biri yere, diğer ikisi de park halindeki araçlarına üzerine düştü.

İşçiler, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Öte yandan, araçlarda da hasar oluştu.

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