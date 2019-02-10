İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Esenyurt'ta bir düğünde 3 vatandaşın yaralanmasına sebebiyet veren 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Peki, Esenyurt'ta dün akşam ne oldu?

Esenyurt'ta dün akşam ne oldu?

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin müdahalesinin ardından gruplar bölgeden uzaklaştırıldı.

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenyurt'ta, İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve başta Sinoplular Derneği olmak üzere sağduyulu hemşehrilerin iş birliğiyle provokatif girişimlerin başarısız olduğu belirtildi.



Düğünde yaralanan 3 vatandaşın sevk edildikleri hastanelerde ayakta tedavi sonrasında taburcu edildikleri aktarılan açıklamada, bu kişilerin yaralanmasına sebebiyet veren 3 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.



Bahsedilen olayda ölen ya da öldürülen hiç kimse olmadığı halde, sosyal medya yoluyla halkı kin ve nefrete sevk etme yönünde, vatandaşlar ve yabancı misafirler arasında gerginliğe yol açabilecek provokatif paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu paylaşımlarda bulunanların tespiti ve haklarında yasal işlemlerin derhal başlatılmasıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçirilmiştir."