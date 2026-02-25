  • İSTANBUL
Esenyurt'ta dehşet anları! Önce eşini vurdu sonra kendini
Aktüel

Esenyurt'ta dehşet anları! Önce eşini vurdu sonra kendini

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esenyurt'ta dehşet anları! Önce eşini vurdu sonra kendini

İstanbul Esenyurt’ta parkta çıkan tartışmada kan aktı. Eşini başından vuran kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Esenyurt’ta dehşet dolu anlar yaşandı. Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'nda, Savaş S. (46) ile eşi Sibel S. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

 

Tartışmanın büyümesi üzerine Savaş S, yanındaki tabancayla eşi Sibel S'nin başına ateş edip aynı silahla yaşamına son vermek istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

 

Ağır yaralanan Sibel S. ve Savaş S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

 

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ile 2 boş kovan buldu.

Şüpheli Savaş S'nin "kasten yaralama" suçundan 2 kaydı bulunduğu belirlendi.

 

Olayın ardından yaşananlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

