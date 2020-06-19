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Aktüel

Esenyurt’ta cuma namazı öncesi tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Esenyurt Belediyesi, cuma namazı öncesinde geniş önlemler aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:16:05 -
Esenyurt’ta cuma namazı öncesi tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Esenyurt Belediyesi, cuma namazı öncesinde geniş önlemler aldı. Sosyal mesafe kurallarına göre kılınan namaz öncesinde zabıta ekipleri tek kullanımlık seccade dağıttı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazı yine Esenyurt Meydanı’nda kılındı. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ile polis meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanın çevresi bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlar alana sırayla alındı. Maskesiz olanların girişine izin verilmedi.

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