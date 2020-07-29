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Yerel

Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs ateşe verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 07:08:00 -
Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndaki bilboardu ve yakınındaki giyim kutusunu ateşe veren şüpheli, daha sonra Doğan Araslı Bulvarı'nda park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs AŞ'ye ait otobüsü yaktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangınlar söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Soruşturma sürüyor.

 

 

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