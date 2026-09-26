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Yerel Esenyurt'ta aracın kundaklanma anı kamerada!
Yerel

Esenyurt'ta aracın kundaklanma anı kamerada!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişiler bir oto galerinin önündeki aracı kundakladı. Geçtiğimiz ay ise Avcılar’da aynı aileye ait bir oto galeri de kundaklanırken, şahısların haraç istediği öğrenildi. Araçların yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler oto galerinin önüne gelerek park halindeki aracı kundakladı. Olayın ardından şahıslar koşarak olay yerinden kaçarken, durumu gören mahalleli polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede aracı söndürürken, polis ekipleri kundacıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

10 milyon TL haraç istendi iddiası

Kundaklanan oto galerinin sahiplerinin iddiasına göre geçtiğimiz aynı aileye ait Avcılar’da bulunan başka bir oto galeride kundakçıların hedefi oldu. Sabaha karşı gelen 2 şahıs araçları kundaklamış, o anları da videoya çekerek olay yerinden kaçmıştı. Aileden 10 milyon TL haraç istendiği öğrenilirken, aynı şahıslar bu seferde aileye ait Fatih Mahallesi’ndeki oto galerinin önünde bulunan aracı kundakladı. Yaşanan o anlar ise mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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