  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmam-Hatip düşmanı Gülşen'e ödül gibi ceza

Konut fırsatçılarına ceza geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

MİT teröristleri yine paketledi

Akaryakıta indirim miktarı kesinleşti! Dikkat açıklaması geldi! Akaryakıt fiyatları: yeni benzin fiyatı bilgisi verildi!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Kosova talebi

FIRTINA T-155 Romanya’nın obüsü dünyayı peşine taktı! Almanya devi ile yarışıyor, ilgi çeken araç son üçte

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken faiz açıklaması

İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Dolar ve gram altın için 'Buhran geliyor' dediği o uyarı, tahmini

Tam 800 milyon dolarlık! Gizemli Silikon Vadisi yatırımcısı harekete geçti: satın alıyor! Aldığı karar dikkat çekti!

Erdoğan’dan İran ve Ermenistan’a uyarı!
Yerel Esenyurt’ta alacak verecek kavgası kanlı bitti
Yerel

Esenyurt’ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2023-09-27 00:57:00 -

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alacak verecek kavgasında bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede aralarında alacak verecek meselesi olan Seçkin B. ile Bayram K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Bayram K., eline aldığı bıçakla Seçkin B.’yi boğazından yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Seçkin B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis cinayet zanlısı Bayram K.'yi gözaltına aldı. Olay yerine gelen çevik kuvvet ve yunus ekipleri ise güvenlik amacıyla caddeyi emniyet şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kafede yaptıkları çalışmaların ardından Seçkin B.'nin cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: İHA

Kan donduran cinayet!
Kan donduran cinayet!

Gündem

Kan donduran cinayet!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boşanma, cinayet ve intihar arttı: Aile müessesesi yıkılıyor!
Boşanma, cinayet ve intihar arttı: Aile müessesesi yıkılıyor!

Aktüel

Boşanma, cinayet ve intihar arttı: Aile müessesesi yıkılıyor!

Ankara'da cinayet! Eski eşiyle yanındaki adamı vurdu...
Ankara'da cinayet! Eski eşiyle yanındaki adamı vurdu...

Gündem

Ankara'da cinayet! Eski eşiyle yanındaki adamı vurdu...

Eğlence mekanında başlayan tartışma cinayetle bitmişti! Yeni gelişme
Eğlence mekanında başlayan tartışma cinayetle bitmişti! Yeni gelişme

Yerel

Eğlence mekanında başlayan tartışma cinayetle bitmişti! Yeni gelişme

Pendik'teki cinayette kan donduran detay
Pendik'teki cinayette kan donduran detay

Yerel

Pendik'teki cinayette kan donduran detay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23