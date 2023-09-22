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Yaşam Esenyurt’ta aile dramı
Yaşam

Esenyurt’ta aile dramı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 02:52:00 -

Esenyurt’ta tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.

Olay, saat 19.15’te Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında yaşayan Müslüm Özer, eşi Fatma Özer ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra Müslüm Özer evindeki silahla eşini vurdu, daha sonra kendine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokak polis ekiplerince emniyet şeridi çekilerek kapatılırken, çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Kaynak: İHA

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