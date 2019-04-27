Esenyurt'ta 40'a yakın bina için flaş karar! Bu gece de girilmeyecek
İstanbul Esenyurt'ta çatlaklar oluşan 40'a yakın binaya bu gece de girilemeyecek. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, "40'a yakın bina boşaltıldı, vatandaşları bu akşam da misafir edeceğiz. Statik izleme devam ediyor" diye konuştu.27 Nisan 2019 Cumartesi 22:05
Esenyurt'ta zemin kayması yaşanan binalara bu akşam da girilemeyecek. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, "40'a yakın bina boşaltıldı, vatandaşları bu akşam da misafir edeceğiz. Statik izleme devam ediyor" diye konuştu.
"Vatandaşlarımız bu gece de evlerine gidemeyecekler"
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklarla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız bu gece de evlerine gidemeyecekler. 40 civarında apartman tahliye edildi" dedi.
Bozkurt ayrıca "Statik izleme sürüyor, vatandaşlarımızı bu gece de misafir edeceğiz" dedi.
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