Esenyurt'ta 40'a yakın bina için flaş karar! Bu gece de girilmeyecek

Esenyurt'ta zemin kayması yaşanan binalara bu akşam da girilemeyecek. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, "40'a yakın bina boşaltıldı, vatandaşları bu akşam da misafir edeceğiz. Statik izleme devam ediyor" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız bu gece de evlerine gidemeyecekler"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklarla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız bu gece de evlerine gidemeyecekler. 40 civarında apartman tahliye edildi" dedi.

Bozkurt ayrıca "Statik izleme sürüyor, vatandaşlarımızı bu gece de misafir edeceğiz" dedi.