Esenyurt sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 24 saatlik su kesinti açıklaması
İstanbul Esenyurt’ta su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini, bugün kesintinin olduğu mahallelere su verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İSKİ güncel kesinti listesi 11 Ekim Salı:
11 Ekim Salı günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenenler ise suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İSKİ sular saat kaçta gelecek?
Esenyurt sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 24 saatlik su kesinti açıklaması
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Hastane Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 06:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Ekinoba Mah
Arıza Sebebi : İlçe Belediyesi Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yıldıztepe Mah,Yenigün Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Mehterçeşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzelyurt Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Saraç İshak Mah,Nişanca Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güllü Bağlar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,İstinye Mah,Emirgan Mah,Poligon Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah,Hacı Kasım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.