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Yaşam Esenyurt sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 24 saatlik su kesinti açıklaması
Yaşam

Esenyurt sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 24 saatlik su kesinti açıklaması

İstanbul Esenyurt’ta su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini, bugün kesintinin olduğu mahallelere su verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İSKİ güncel kesinti listesi 11 Ekim Salı:

Yeniakit Publisher
2022-10-11 11:53:00 -
Esenyurt sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 24 saatlik su kesinti açıklaması

11 Ekim Salı günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenenler ise suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İSKİ sular saat kaçta gelecek?

Esenyurt sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 24 saatlik su kesinti açıklaması

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Yassıören Mah,Hastane Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 06:03

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 10:30

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Ekinoba Mah

Arıza Sebebi      :              İlçe Belediyesi Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 10:18

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bağcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Yıldıztepe Mah,Yenigün Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 10:34

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler     :              Tuna Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 10:27

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler     :              Yeşilkent Mah,Mehterçeşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzelyurt Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 08:57

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler     :              Balıkyolu Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 10:32

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler     :              Saraç İshak Mah,Nişanca Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 10:28

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler     :              Mareşal Çakmak Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 11:27

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler     :              Güllü Bağlar Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 11:18

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Reşitpaşa Mah,İstinye Mah,Emirgan Mah,Poligon Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 10:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler     :              Çavuş Mah,Hacı Kasım Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 08:50

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şişli

Etkilenen Mahalleler     :              Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              11.10.2022 10:55

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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