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Eğitim

Esenyurt sınavsız öğrenci alan okullar

Esenyurt’da sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? LGS sınavı 20 Haziran’da gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz’da açıklanması beklenirken lise sınavına giren öğrenciler 2020 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra LGS taban puan ve yüzdelik dilimlerine göre lise tercihinde bulunacak. LGS sınavına girmeyen öğrenciler ise sınavsız bir şekilde yerleştirme yapılacak. Peki Esenyurt’da sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? İşte Esenyurt sınavsız öğrenci alan okullar listesi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 07:56:00 - 2020-07-07 07:58:08
Esenyurt sınavsız öğrenci alan okullar

LGS sınav sonuçları 16 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla da lise tercihleri başlamış olacak. Peki İstanbul’da sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? İşte sorubak’ta yer alan habere göre Sınavsız öğrenci alan İstanbul liseleri.

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