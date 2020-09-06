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Aktüel Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:56:31 -
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını ifade etti.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımızda rastlanan Kovid-19'dan dolayı yaptırdığımız rutin testlerde benim de testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, endişeye mahal verecek hiçbir şikayetim yok ama prosedür gereği belli bir süre evde izolasyonda olmam gerekiyor."

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini hatırlatan Bozkurt, sürecin en şekilde atlatılabilmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

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