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Aktüel Esenler'de markette yaşı küçük çocuğa tacizde bulunan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Esenler'de markette yaşı küçük çocuğa tacizde bulunan şüpheli tutuklandı

Zanlının savcılık ifadesinde, "Söyleyecek bir şeyim yok. Nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum, çok pişmanım. Söyleyeceklerim bundan ibaret" dediği öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:51:54 -
Esenler'de markette yaşı küçük çocuğa tacizde bulunan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir markette yaşı küçük çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün bazı sosyal medya hesaplarında "zihinsel engelli bir kız çocuğuna markette cinsel taciz anları" şeklinde yapılan paylaşıma istinaden başlatılan soruşturma kapsamında, bir markette 11 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu belirlenen A.Ö. kaçmaya çalışırken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli A.Ö'nün savcılık ifadesinde, "Söyleyecek bir şeyim yok. Nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum, çok pişmanım. Söyleyeceklerim bundan ibaret." dediği öğrenildi.

Zanlının, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadede ise, "Bana göstermiş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Ben bir anlık şeytana uydum. Nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım ve serbest bırakılmamı talep ederim." diye konuştuğu belirtildi.


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