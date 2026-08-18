Esenler’de Açık Hava Tiyatro Günleri başlıyor
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Esenler Belediyesi’nin düzenlediği Açık Hava Tiyatro Günleri, 19-21 Ağustos tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde tiyatroseverleri ağırlayacak. Üç gün sürecek etkinliklerde birbirinden farklı üç tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluşacak.
Esenler Belediyesi’nin düzenlediği Açık Hava Tiyatro Günleri, 19-21 Ağustos tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde tiyatroseverleri ağırlayacak. Üç gün sürecek etkinliklerde birbirinden farklı üç tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluşacak.
Esenler’de yaz akşamları kültür ve sanat etkinlikleriyle renklenmeye devam ediyor. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Tiyatro Günleri, 19-21 Ağustos tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.
SANAT DOLU ÜÇ GÜN
Üç gün boyunca tiyatroseverlere kahkaha, heyecan ve sanat dolu akşamlar yaşatacak etkinlik programı, 19 Ağustos Çarşamba günü “Sizi Bir Yerden Seviyor Muyum?” adlı oyunla başlayacak. Etkinliklerin ikinci gününde, 20 Ağustos Perşembe günü “Gülümseten Hatıralar”, üçüncü gününde ise 21 Ağustos Cuma günü “Kırık Ayna” seyirciyle buluşacak.
Tiyatroseverlerin açık havada keyifli vakit geçirmesine imkân sunacak etkinlikler, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Oyunlar, her üç gün 20.00’de başlayacak.
Esenler Belediyesi, tüm tiyatroseverleri yaz akşamlarında sanatın ve tiyatronun buluşma noktası olacak 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki Açık Hava Tiyatro Günleri’ne davet ediyor.
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