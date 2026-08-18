Kayseri Büyükşehir’den CBS mobil ile dijital devrim! Tek dokunuşta hizmet ayağınızda

Kayseri’de günlük yaşamı kolaylaştıracak belediye hizmetleri tek uygulamada bir araya getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde "insanı merkeze alan belediyecilik" anlayışı doğrultusunda dijital dönüşüm çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen CBS Kayseri Mobil Uygulaması, vatandaşların şehir içerisinde ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetlere hızlı, kolay ve konum bazlı şekilde ulaşmasına imkân sağlıyor.

Akıllı şehircilik vizyonunun önemli uygulamalarından biri olan CBS Kayseri, Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Rehberi web sitesinin mobil platformlara taşınmasıyla geliştirildi. Uygulama, Play Store ve App Store'da "CBS Kayseri" adıyla kullanıcıların erişimine sunuluyor.

En yakın hizmet noktasına ulaşım

Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri, harita üzerinde uzun basma işleviyle kullanıcıya sunulan hızlı erişim seçenekleri oluyor.

Kullanıcılar harita üzerinde seçtikleri bir noktaya uzun bastıklarında; en yakın eczane, cami ve elektrik direğini kuş uçuşu mesafeye göre görüntüleyebiliyor. Bunun yanı sıra bina hakkında bilgi alma, seçilen noktaya yol tarifi oluşturma, konumu WhatsApp üzerinden paylaşma ve Google Street View'a erişme gibi seçeneklerden de yararlanabiliyor.

Bu yapı sayesinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu konuma ilişkin işlemleri farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

Sesli arama özelliği

CBS Kayseri'nin harita ekranında yer alan kısa yollar alanı, kullanıcıların en sık kullandığı katman ve hizmetlere hızlı biçimde ulaşmasını sağlıyor.

Harita üzerindeki arama alanı ise vatandaşların görmek istedikleri bilgi ve konumları doğrudan arayabilmesine imkân tanıyor. Uygulamada bulunan sesli arama özelliği de arama deneyimini daha pratik hale getiriyor.

İmar planlarından afet toplanma alanlarına zengin katman desteği

Uygulamanın Katmanlar bölümü, vatandaşlara kentin farklı verilerini harita üzerinde görüntüleme imkânı sunuyor.

Bu kapsamda imar planlarına ilişkin UİP (1/1000), UİP-Çizgisel (1/1000), UİP-Renkli (1/1000) ve NİP (1/25000) katmanları haritaya eklenebiliyor.

"Altlıklar" bölümünde yer alan Google Hybrid, Uydu 2024 ve Adres Haritası seçenekleriyle haritanın görünümü değiştirilebilirken; "Diğer Katmanlar" başlığı altında Adres Verileri, Afet Toplanma Yerleri, İlçe Emniyet Sorumluluk Alanları, Polis Merkezi Sorumluluk Alanları ve Jandarma Karakol Sorumluluk Alanları gibi farklı bilgiler de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Hizmetler tek çatı altında

CBS Kayseri'nin Hizmetler alanı ise günlük yaşamda ihtiyaç duyulabilecek çok sayıda hizmeti tek çatı altında topluyor.

"Adrese Git", "Parsel Sorgulama", "Canlı Konum Aç", "Kamera Modu", "Koordinata Git", "Nöbetçi Eczaneler", "Bina Arama", "Önemli Yerler", "Pazar Yerleri", "Muhtarlar", "Mezar ve Defin Hizmetleri" ile "Elektrik Direkleri" gibi başlıklar üzerinden vatandaşlar ihtiyaç duydukları sorgulamaları gerçekleştirebiliyor.

Arama sonuçları harita üzerinde işaretçilerle gösterilirken, işaretçilere dokunularak ilgili konuma ait detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

Akıllı rota sistemi

Uygulamanın dikkat çeken fonksiyonları arasında mezarlık hizmetleriyle entegre rota oluşturma özelliği de bulunuyor.

"Vefat İlanları", "Mezar Yeri Arama" ve "Mezar Tapu Arama" hizmetleri üzerinden görüntülenen mezar konumları için sistem tarafından otomatik olarak rota oluşturulabiliyor. Seçilen kaydın konum bilgisi esas alınarak hazırlanan güzergâh harita üzerinde görsel olarak gösteriliyor.

Özellikle geniş mezarlık alanlarında doğru konumun daha hızlı bulunmasını sağlayan bu özellik, vatandaşların ek bir işlem yapmadan hedef noktaya yönlendirilmesine imkân tanıyor.

Canlı konum ve artırılmış gerçeklikle şehri keşfetme imkânı

"Canlı Konum Aç" özelliğiyle kullanıcıların mevcut konumu anlık olarak takip edilebiliyor. Konum belirli aralıklarla güncellenerek hareket durumu harita üzerinde izlenebiliyor.

Uygulamanın "Kamera Modu" ise artırılmış gerçeklik teknolojisiyle kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Kullanıcılar bulundukları noktadan yaklaşık 500 metre yarıçapındaki önemli noktaları kamera üzerinden görüntüleyerek çevrelerini keşfedebiliyor.

Bu özellik, kent içerisindeki önemli lokasyonların daha kolay fark edilmesine ve vatandaşların yön bulma süreçlerinin desteklenmesine katkı sağlıyor.

Önemli konumlar kayıt altında

CBS Kayseri'de yer alan "Bana Özel" bölümü, kullanıcıların kendileri için önemli gördükleri konumları kaydedebilmelerine imkan tanıyor.

Bir not defteri mantığıyla tasarlanan bu bölüm sayesinde vatandaşlar ihtiyaç duydukları noktaları işaretleyerek daha sonra yeniden erişebiliyor.

Profil üzerinden kayıt olan kullanıcılar, cihaz değişikliği gibi durumlarda kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak daha önce oluşturdukları notlara ulaşabiliyor. Kayıt yapılmadan kullanılan notların ise yalnızca mevcut cihazda tutulduğu belirtiliyor.

Kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir dijital deneyim

Profil alanı üzerinden kullanıcıların uygulamaya giriş yapması veya yeni hesap oluşturması mümkün olurken, kayıtlı kullanıcılar kendilerine özel tanımlanan verilere erişebiliyor.

Böylece uygulama içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin daha düzenli ve sürdürülebilir bir yapıda yürütülmesi hedefleniyor.

Tek menüden erişim

CBS Kayseri'nin Menü alanında ise "Hakkında", "Diğer Uygulamalarımız", "Başkanlık", "Resmî Site", "CBS Sitesi", "İletişim" ve "KVKK Aydınlatma Metni" gibi kurumsal içerikler yer alıyor.

Vatandaşlar ayrıca kurumun sosyal medya hesaplarına yönlendiren bağlantılar üzerinden güncel duyuru, bilgilendirme ve kurumsal paylaşımları farklı dijital platformlardan da takip edebiliyor.

Kayseri'nin dijital belediyecilik vizyonuna güçlü katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışının dijital alandaki yansımalarından biri olarak öne çıkan CBS Kayseri Mobil Uygulaması, kent hizmetlerine erişimi kolaylaştıran kapsamlı bir dijital platform niteliği taşıyor.

Harita, konum, imar, ulaşım, mezarlık, eczane, önemli noktalar ve farklı kamu hizmetlerine ilişkin bilgileri tek uygulamada buluşturan CBS Kayseri; akıllı şehircilik ile sosyal belediyecilik anlayışını vatandaşın günlük yaşamında buluşturuyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde teknolojiyi hizmet üretiminin önemli araçlarından biri olarak değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür uygulamalarla şehir yönetimi ile vatandaş arasındaki dijital etkileşimi güçlendirirken, Kayseri'nin akıllı şehircilik hedeflerine de katkı sunuyor.