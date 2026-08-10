Bakan Ersoy'a teşekkür: Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi...

Vali Kök, “Kapadokya’nın görkemli atmosferinde gerçekleştirilen, Nevşehir Kültür Yolu Festivalimizde aziz vatandaşlarımız ve kıymetli misafirlerimizle, büyük bir coşku içerisinde bir araya geldik. Yoğun bir katılımla tamamladığımız etkinlik; il, ilçe, belde ve köylerimizin tarihi, kültürel, gastronomik ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası tanıtımının yanı sıra, şehrimizin marka değerini oldukça güçlendirdi. Tarih, kültür, sanat ve gastronomiyi buluşturan Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinde, daha nice Kültür Yolu Festivallerinde birlikte olmak dileğiyle” dedi.