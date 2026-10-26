  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mardin'deki kazada yürek burkan anlar: 2 anne ve 4 çocuk yan yana toprağa verildi Trump'ın ‘tanıdığı şeytan’ı kim? Danışmanından Netanyahu için olay söz Arakçi'den bölge ülkelerine tarihi çağrı: Yabancı güçlerin varlığı sıfırlanmalı CHP'nin Mekke Anlaşması'nda kullanacağı oy belli oldu! Kılıçdaroğlu açıkladı 3 milyona yakın aday başvuru yapmıştı! KPSS Ortaöğretim başladı Korkunç plan! ABD genetiği değiştirilmiş “savaş köpekleri” üretmeye hazırlanıyor Galatasaray'da derbi öncesi Rafael Leao gelişmesi! Cami önünde yarı çıplak dolaşıp idrarını yaptı! Sonrası daha da felaket Dertleri basın özgürlüğü değil! Hırsızlığı aklama mitingi Kukla müftüler atıyor okullarımızı kapatıyor! Yunan ipini kopardı
Yerel Esenler’de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Yerel

Esenler’de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Esenler’de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

İstanbul Esenler’de bir binanın çatısını saran yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangında çatıda hasar oluştu.

Menderes Mahallesi 319. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatının tamamına yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, binanın çatısında hasara yol açtı. Yangının nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23