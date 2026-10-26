Esenler’de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Esenler’de bir binanın çatısını saran yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangında çatıda hasar oluştu.
Menderes Mahallesi 319. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatının tamamına yayıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, binanın çatısında hasara yol açtı. Yangının nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.