Esenler’de 15 Temmuz etkinlikleri başladı! Göksu: Herkesi bekliyoruz

Esenler Belediyesi FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümünde " Esenler Vatanına Sahip Çıkıyor" sloganıyla bir dizi anlamlı etkinlik düzenlemeye başladı. Etkinlik kapsamında Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu mehter takımı eşliğinde ilçe esnafını ziyaret etti. Başkan Göksu, Esenler Davutpaşa Caddesi ve Dörtyol Meydanı'nda esnafla selamlaşarak Türk bayrakları dağıttı. Esnafın astığı Türk bayraklarıyla Esenler’in dört bir yanı kırmızı beyaza büründü. Vatandaşlar’ın yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte milli birlik ve beraberlik mesajları paylaşılarak Esenler’de 15 Temmuz ruhu yeniden canlandırıldı.

15 TEMMUZ AKŞAMI BÜTÜN ESENLER YÜRÜYECEK

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu yıl 15 Temmuz’un 10’uncu yıl dönümü. Şehitlerimizi rahmetle anmak bir milletin kahramanlığını ve bir milletin direnişinin ne anlama geldiğini milletle devletin, devletle milletin aynı duygu etrafında geçtiğinde hangi belaları def edebileceğini gösterdiği, dünyada da millet olmanın ne anlama geldiğini bütün dünyaya gösterdiğimiz önemli bir direniş gecesi 15 Temmuz. 15 Temmuz’da en fazla şehit veren ilçelerden bir tanesiyiz. Şehitlerimizi bize bıraktıkları emanetlerle beraber yeniden hatırlatmak değil hiç unutturmamak üzere ve şehitlerimizin hatırasını ve emanetini ebediyen koruyacağımızı ve nesilden nesile bunu aktaracağımızı ifade etmek için Esenler’de 7’den 70’e Kaymakamımız öncülüğünde tüm kurumlarımızla beraber 15 Temmuz akşamında 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde buluşacağız. Yaklaşık 2 kilometrelik mesafede yürüyerek 253 şehidimizi temsilen 253 metrekare büyüklüğündeki bayrağımızla Esenler’de 7’den 70’e her bir kardeşimizin katılımıyla 15 Temmuz akşamı yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüş direnişin yeniden hatırlanmasıdır. Bu yürüyüş şehitlerimizin emanetine ebediyen sahip çıkacağımızı göstermenin yürüyüşüdür. Bütün Esenlerli kardeşlerimizi yürüşümüze bekliyorum" dedi.

SON DESTAN: 15 TEMMUZ

Etkinlikte konuşan Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, "Aziz milletimiz tarih boyunca varlığını, birliğini, bağımsızlığını istiklalini muhafaza etmek için birçok destan yazmıştır. Bunların en sonuncusu 15 Temmuz’da bütün dünyaya biz bu coğrafyada bağımsızlığımdan, varlığımızdan, birliğimizden ezanımızdan ve asla bayrağımızdan vazgeçmeyeceğiz haykırışı olmuştur. Daha önce hain örgütün işgal ettiği cadde de zafer bizim, demokrasi bizim sloganıyla yürüyeceğiz" diye konuştu.