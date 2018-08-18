Esenler Erokspor Esenler için mücadele edecek

Beyoğlu Kasımpaşa'da kurulan ve 59 yıldır İstanbul’un köklü kulüplerinden biri olan Erokspor, bundan böyle Esenler Erokspor olarak mücadele edecek. 2016-2017 Futbol Sezonu'nu BAL Ligi şampiyonu olarak tamamlayan ve TFF 3. Lig’e çıkarak profesyonel döneme merhaba diyen yeşil - sarılı ekip, Zafer Topaloğlu başkanlığında yeni bir yapılanmaya gitti. Böylece Esenler Erokspor adını alan kulüp, ilçenin de ilk profesyonel futbol kulübü oldu. Esenler Erokspor maçlarını sezonun ilk yarısı Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumu’nda, ikinci yarısından itibaren ise Kemer Mahallesi'ndeki Esenler Stadyumu’nda oynayacak.

ESENLER STADYUMU EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

500 bini aşkın nüfusuyla İstanbul’un en büyük ilçelerinden Esenler’deki Kemer Stadyumu, ligin ikinci yarısında Esenler Erokspor'un yanı sıra TFF 3. Ligi ekiplerine de ev sahipliği yapacak. 50 milyon lira yatırımla inşa edilen 5 bin 339 kişi kapasiteli Esenler Stadyumu'nda TFF 3. Ligi ekiplerinin nefes kesecek mücadeleleri futbolseverlerle buluşacak.

İLK PROFESYONEL FUTBOL KULÜBÜMÜZ

Esenler Erokspor'un Esenler'in ilk profesyonel futbol kulübü olduğuna dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu şöyle konuştu:

"Esenler'in 500 bini aşkın nüfusu var. Nüfusun çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Esenler'de eski Kemer Stadı'nı yıkıp yerine yaptığımız Esenler Stadyumumuz özellikle ilçemizdeki gençlerin ve sporseverleri çok mutlu etmişti. Şimdi Esenler'in hem profesyonel futbol kulüplerine ev sahipliği yapan bir stadı hem de kendilerini başarıyla temsil edecek bir futbol kulübü var. Esenler'de her anlamda ilkler yaşanıyor. Eski adıyla Erokspor, yeni adıyla Esenler Erokspor, başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve A Milli Takım'da forma giyme başarısı elde etmiş Nevruz Şerif gibi başarılı futbolcuları kadrosunda bulundurmuş. İnşallah biz de Esenler Erokspor'dan geleceğin futbolcularını, teknik direktörlerini hatta bakanlarını, cumhurbaşkanlarını çıkarırız. Esenler Erokspor, Esenler'imize spor sevgisi, spor ahlâkı ve başarı getirsin diliyorum."

CUMHURBAŞKANIMIZ DA FORMASINI GİYMİŞTİ

Erokspor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Eski Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte, A Milli Takımda oynama başarısı gösteren Nevruz Şerif gibi isimleri yetiştirmenin gururunu taşıyor.