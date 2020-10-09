Esenler Belediyesinin "Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu" açıldı

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesinin 2020-2021 yılı "Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu", Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle açıldı.

Vefatının 700. yılı vesilesiyle tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'ye adanan sezonda, bir yıl boyunca usta şairle ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, konuşmasının başında Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a dua ve destek gönderdiklerini ifade etti.

Yavuz, Esenler Belediyesinin her yıl kültür sanat sezonunu önemli bir şahsiyete adadığını ve bunu da başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Yapılan etkinliklerle bu değerli isimleri bizlere ve elbette yeni nesle tanıtarak, hatırlatarak çok kıymetli bir hizmete imza atıyorlar. Bu vesileyle kendilerine kültür sanat dünyası adına teşekkür ediyorum." dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise her kültür sanat sezonunda farklı bir değeri gençlerle buluşturduklarına işaret ederek, "Bu sene de kültür sanat sezonumuzun adı Yunus Emre. Geriye baktığımızda Yunus Emre'nin bizim gönül dünyamızda çok anlamlı bir ufku, insana sadakati ve kainatın dilini anlatan bir yönü vardır." diye konuştu.

Yunus Emre'nin eserleriyle ahlakı, erdemi, doğayı ve doğallığı tarif ettiğinin altını çizen Göksu, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki İstanbul'un en genç nüfusuna sahip olan Esenlerin çocukları bir yıl boyunca ekranlarda görmüş olacağı kültürel etkinliklerde, 'neden Yunus Emre' diye açıp baktığında başka bir değerle kendisini bulsun ve bununla heyecanlansın. Biz her yeni kültürel ve sanatsal etkinliğimizde böyle değerlerin toplulukla buluşturulmasının anlamının çok büyük olduğunu düşünüyoruz."

Ferah Tiyatrosu'nun yeni sezonda sahneleyeceği Yunus Emre oyunundan bir kesitin sergilendiği programın açılışında ayrıca Esenler AK Parti İlçe Başkanı Umut Özkan ve Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu danışmanı İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi de bir konuşma yaptı.

Toplam 600 kişilik salonda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 200 kişinin katıldığı program sonunda Mazhar Alanson da hayranlarıyla bir araya geldi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı konserde, ünlü sanatçı, aralarında "Sarı Laleler", "Yandım", "Ah Bu Ben" ve "Benim Hala Umudum Var"ın olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Dinleyicilerin de sanatçıya eşlik ettiği konser, yaklaşık 1 saat sürdü.