Esenler Belediyesi geri dönüşüm geliriyle bugüne kadar 8,5 milyon defter dağıttı

Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm geliriyle öğrencilere ücretsiz ulaştırdığı defter sayısı, bu yıl yapılan dağıtımlarla birlikte bugüne kadar 8,5 milyona çıktı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla 16 mahalledeki 61 okulda düzenlenen dağıtımda öğrenciler, defterlerini eğitim yılının ilk gününde Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun elinden aldı.

Programa AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş da katıldı.

Atıklar Esenlerli çocukların defterine dönüşüyor

Esenler Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü çalışma kapsamında öğrencilere her yıl ücretsiz 500 bin okul defteri ulaştırıyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirle hazırlanan defterler bir yandan atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor, diğer yandan öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunuyor.

Defter desteğinin yanı sıra öğrencilerin diğer eğitim ihtiyaçlarını da belediye karşılıyor. Bu yıl yaklaşık 7 bin çocuğun birinci sınıfa başladığı ilçede, çanta ve kırtasiye setleri de ücretsiz veriliyor; öğrenciler yeni döneme ihtiyaç duydukları malzemelerle başlıyor.

İlçede yaklaşık 100 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Göksu, desteklerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin sürdürüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Şu ana kadar bütün çocuklarımızın defterlerini belediyemiz karşılıyor ve biz bu defterleri çöpten elde ediyoruz. Yani geri dönüşümden elde ediyoruz ve çocuklarımızın bütün defterlerini biz karşılıyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çocuklara veriyoruz."

Göksu, "Çocukları geleceğe hazırlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak belediyemizin görev ve sorumlulukları arasında ilk sıralarda yer alıyor" ifadesini de kullandı.

İlçedeki tüm okullara yapay zeka destekli kamera kuruldu

Öğrenci güvenliğine yönelik çalışma yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlandı. İlçedeki bütün okullara kurulan yapay zekâ destekli kamera sistemlerinin 24 saat kesintisiz takip edildiğini ve emniyet sistemiyle bağlantılı çalıştığını belirten Göksu, projeyi şöyle anlattı: "İçişleri Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız ve Esenler Belediyesi'nin ortak protokolle yapmış olduğu bir proje. Esenler'de bütün okullara yapay zeka destekli kamera döşememiz yüzde 100 bitti ve aktif hale getirildi."

Kameraların tespit ettiği risklerin anında emniyete bildirildiğini söyleyen Göksu, "Bütün çocuklarımız güvende. Anneler babalar huzur içerisinde okula gönderebilirler" dedi.