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Yerel Esendere Gümrük Kapısı’nda peş peşe kaçak sigara operasyonları
Yerel

Esendere Gümrük Kapısı’nda peş peşe kaçak sigara operasyonları

Yeniakit Publisher
2023-05-06 15:46:00 -
Esendere Gümrük Kapısı’nda peş peşe kaçak sigara operasyonları

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, son bir ayda Esendere Gümrük Kapısı’nda yürütülen operasyonlarda farklı markalarda binlerce paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin 230 bin Türk Lirası’nın üstünde olduğu belirlendi.

Esendere Gümrük Kapısı’nda sürdürülen risk analizi çalışmaları çerçevesinde riskli görülen araçlar x-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine arama hangarına alınan araçlar Gümrük Muhafaza ekiplerince titizlikle arandı.

Dedektör köpeklerin de eşlik ettiği aramalar neticesinde, araçların çekici kabinlerinin muhtelif yerlerinden, dorselerin doğal boşluklarına, yakıt depolarından, kaportalarındaki çeşitli boşluklara kadar pek çok farklı alanda gizlenmiş vaziyette toplam 6370 paket sigaraya el konuldu.

Çoğunluğu bandrolsüz ya da yabancı bandrol taşıyan söz konusu sigaraların piyasa değerinin 230 bin Türk Lirası’nın üzerinde olduğu kaydedildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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