‘Eşek gibi’ dedi ama devamı daha da bomba! Seçim sonrası aydınlanma yaşayan CHP’li!

14 Mayıs'ta 7'li koalisyonun ortak adayı CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na oy veren bir vatandaşın yaşadığı pişmanlığı, aday dayatmasıyla mecburen sandığa gittiğini ve içinde bulunduğu psikolojiyi Erdoğan'a oy verenlerle karşılaştırdığı sözleri sosyal medyada viral oldu.

"Eşek gibi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mecbur bıraktılar"

İşte gündem olan o sözler;

Millet ittifakı 3'tür bir Ekmelettin'i, bir İnce'yi dayıyor. En sonunda da kendisini aday yaptı. Tayyip Erdoğan'ın karşısında açık ara fark yiyeceğini biliyorum. İlk turda da kazanamayacağını biliyorsum ama mecbur gittik verdik bir değişim olsun diye. Millet İttifakının seçmenini -afedersiniz özür dileyerek söylüyorum - Eşek gibi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mecbur bıraktıar. O yüzden daha ona oy vermem.

"Bam bam bam sandıkları patlattılar"

Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 44,5 Kılıçdaroğlu'nun kendi oyu değil. Tayyip Erdoğan'a oy vermeye giden insanlar, "ölürüz", "reis" diyerek bam bam bam sandıkları patlatırken "lanet olsun biz niye Kılıçdaroğlu'na mecburuz" deyip sandıklarda oy veriyoruz. Şimdi bu iki seçmen kitlesi arasında hangisi kazanır; coşkuyla sandığa giden mi, "Eşek gibi mecbur bırakıldık oy verdik" diyen mi. Bu gerçeği görmek lazım Türk milletini heyecenlandırıp sandığa götürebilecek bir lideri Türkiye'de Millet İttifakı çıkaramadı.

"Tayyip'e oy vereceğim"

Bu gerçeği kabul etsinler. Sandığa da gidersem ben Tayyip'e oy vereceğim. Muhalif olmama rağmen ben razıyım Tayyip'ten Allah razı olsun. Vicdanen rahatım, Reis diyoruz."

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