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Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla girdi! İşte o görüntüler

Esed'e bağlı askerlerin, DAEŞ'li militanların kaçtığı Ayn İsa kasabasına giriş yaptığı görüntüler yayınlandı. Suriye Rejim Güçleri kasaba girişinde yerel halk tarafından sloganlarla karşılandı. İşte o görüntüler...

15 Ekim 2019 Salı 12:36

 Tufan Acar  yeniakit.com.tr 

Dün Ayn İsa'ya giriş yapan Suriye Rejim Güçleri'nin yerel halk tarafından karşılandığı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Esed güçleri kamyonlarla şehre giriş yaparken, Suriyeliler onları Beşar Esed'in posterleri ile karşıladı. Esed lehine sloganlar atan kalabalık gruba, askerler kornalarıyla karşılık verdi.

Esed'e bağlı Suriye Ordusu daha önce YPG'li teröristlerin kontrol ettiği Rakka'nın Kuzeyi'nde yer alan Ayn İsa kasabasına dün giriş yapmıştı. Suriye Rejim Güçleri'nin kasabaya girişi Rus yayın organı Sputnik'e konuşan bir askeri kaynak tarafından şu ifadelerle duyurulmuştu:

"Suriye ordusu, DAEŞ militanlarının ailelerinin kaldığı kampın bulunduğu Ayn İsa'ya girdi."

Öte yandan kamuoyuyla ABD askerlerinin önceki gün Ayn İsa kasabasından geçici süreliğine çekildiği bilgisi de paylaşılmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:36
  1. Suriye Rejim Güçleri
  2. Ayn İsa
  3. Suriye Ordusu
  4. YPG'li teröristler
  5. Esed

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