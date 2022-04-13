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Dünya Esed'i sarsan suikast! Arabasını durdurup öldürdüler
Dünya

Esed'i sarsan suikast! Arabasını durdurup öldürdüler

Katil Esed'in Genel Başkanı olduğu Baas Partisi'nin yöneticilerinden Ferid el-Emarin, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonucu öldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 17:47:00 -
Esed'i sarsan suikast! Arabasını durdurup öldürdüler

Dera'da Baas Partisi'nin yerel bir yöneticisi silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Baas Partisi'nin Neva şehri başkanı Ferid el-Emarin, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonucu öldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, bir motosiklet üzerinde giden iki silahlı şahıs, Dera vilayetinde bulunan Baas Partisi Neva il binası önünde Ferid Muhammed el Emarin'in arabasını durdurarak onu doğrudan hedef aldı.

Silahlı saldırganlar daha sonra Emarin'in arabasını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Dera Vilayeti Sağlık Müdürü Eşref Barmu, saldırı sonrası Neva Ulusal Hastanesi'ne getirilen Emarin'in vücudundan çok sayıda kurşunun çıktığını belirtti. Emarin'in hastaneye getirildiğinde ölmüş olduğu ifade edildi.

Emarin, Neva ili başkanı Selvan el-Cundi'nin Şubat 2020'de öldürülmesinin ardından göreve gelmişti.

Kaynak: Mepa News

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